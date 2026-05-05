Великобритания расширила санкции против России

Британские власти расшили список санкций против России. Об этом сообщило министерство финансов королевства.

Под ограничения попали еще десять лиц и восемь организаций, говорится в документе, опубликованном 5 мая.

Санкции ввели в отношении компаний и граждан России, Белоруссии и Франции. В частности, в «черный список» внесли ряд сотрудников программы «Алабуга Старт».

В конце апреля Совет Евросоюза окончательно одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. Меры охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю. При этом Еврокомиссия исключила из нового пакета запрет на перевозку российской нефти.

Лондон, Зоя Осколкова

