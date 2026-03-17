Каллас: в ЕС нет прогресса по принятию 20-го пакета антироссийских санкций

В Евросоюзе не намечается прогресса по принятию очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Утверждение 20-го пакета санкций сильно затянулось. Мы обсуждаем, как подтолкнуть этот процесс. Это же относится к финансированию Украины на 90 млрд евро», – сказала глава евродипломатии.

Евросоюз намеревался принять очередной пакет ограничений в отношении России в конце февраля. В проект документа были включены меры, охватывающие энергетику, финансовые услуги и торговлю. Кроме того, новые рестрикции предполагают внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и запреты на транзакции, включая криптовалюту. Вместе с тем, Брюссель предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро в год.

Принятие новых санкций против РФ и выделение военного кредита ЕС Украине блокирует Венгрия. Будапешт требует от Киева возобновить транспортировку нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Брюссель, Зоя Осколкова

