Польскую компанию оштрафовали за экспорт люксовых авто в Россию

В Польше оштрафовали местную компанию за незаконный экспорт автомобилей класса люкс в Россию. Об этом сообщило польское налоговое управление (KAS).

Отмечается, что фирма под управлением граждан Белоруссии работала в Малопольском воеводстве. В 2022-2023 годах компания закупала дорогие автомобили престижных марок в странах Западной Европы и перевозила их в Россию через Польшу, Литву и Белоруссию.

По данным налоговой службы, в общей сложности было экспортировано более 100 автомобилей марок BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley на общую сумму более 49 млн злотых (1,02 млрд рублей).

В ходе расследования выяснилось, что руководители компании намеренно пытались обойти санкции, которые предусматривают запрет на поставки в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. Теперь компания обязана оплатить штраф в размере 20 млн злотых (418 млн рублей).

Варшава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

