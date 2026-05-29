Приставы в принудительном порядке взыскивают более 25 млрд рублей с Euroclear Bank

В России приставы начали взыскивать с Euroclear Bank более 25 млрд рублей по 47 исполнительным производствам. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исполнительные производства на 25,415 млрд рублей были заведены в период с октября 2024 года на основании исполнительных листов и судебных приказов арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, передает РИА «Новости».

Еще 35 исполнительных производств было возбуждено с декабря 2023 года, однако сумма взысканий по ним не указана.

Кроме того, банк не оплатил исполнительский сбор на сумму почти 14,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ подал новый иск против Евросоюза, оспорив механизм, позволяющий передачу доходов от замороженных российских активов Киеву. По словам юристов, судебный процесс может затянуться на годы, но сам факт судебного разбирательства уже создает для ЕС дополнительные риски.

Москва, Зоя Осколкова

