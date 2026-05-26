Лондон расширил санкции против России на 18 позиций

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, добавив в него 18 позиций. Под рестрикции в том числе попали компании из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Британии, Сальвадора, Панамы. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В санкционном списке также значатся российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate и еще две компании из России – Trace Road и «Алистера», передает ТАСС.

Сразу три киргизские компании включены в перечень санкций – Евразийский сберегательный банк, ОАО «Государственная брокерская компания» и USDKG. Под ограничения подпали столько же компаний из Грузии – Arvix, Rapira, Rapira.

5 мая Лондон уже обновлял антироссийский санкционный список, пополнив его 10 физлицами и восемью организациями. Рестрикции были введены в отношении компаний и граждан России, Белоруссии и Франции. В частности, в «черный список» внесли ряд сотрудников программы «Алабуга Старт».

Лондон, Наталья Петрова

