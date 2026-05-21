В Европарламенте признали слом в глобальном санкционном давлении на Россию

Ослабления санкций против российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении. Об этом заявил евродепутат Вилле Ниинисте.

По его словам, нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике. «Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях», – сказал Ниинисте в интервью изданию Euractiv.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители США и Великобритания ранее ослабили санкции в отношении российской нефти. Европейский союз также не стал включать полный отказ от топлива из РФ в очередной пакет ограничений, принятый в конце апреля.

В свою очередь в Москве неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

