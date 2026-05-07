Четверг, 7 мая 2026, 10:50 мск

Новая Зеландия приняла 35-й пакет санкций против России

Власти Новой Зеландии расширили список санкций против России. Это уже 35-й пакет рестрикций в отношении РФ.

Под ограничения попали еще 20 физических и юридических лиц. В числе компаний – российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом. В частности, меры введены в отношении международной платежной платформы A7, Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН и завода «Соединитель» из Миасса.

С марта 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения более чем против 2000 физических и юридических лиц.

Ранее о расширении списка антироссийских санкций заявили власти Великобритании. Под ограничения попали еще десять лиц и восемь организаций.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Санкции против России

