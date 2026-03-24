Вторник, 24 марта 2026, 13:13 мск

Гортранс законсервировал 33 новых автобуса, потому что нет импортных запчастей

Счетная палата Екатеринбурга вынесла предупреждение муниципальному Гортрансу за вывод из эксплуатации 33 низкопольных автобусов на газу. Машины находятся в простое, так как на предприятии нет резерва запасных частей – на сумму почти 500 миллионов рублей.

Тем не менее, серьезного наказания для Гортранса не последовало. Председатель счетной палаты Александр Гетманчук объяснил, в чем причина. «Екатеринбург закупал эти автобусы марок «Нефаз» и МАЗ к чемпионату мира по футболу, поставки были в 2016-2017 годах. Это автобусы совместной сборки: двигатели американские, коробки передач немецкие, газонаполнители также западного производства. После начала определенных действий международного характера и санкционной политики (после февраля 2022 года, – прим. ред.) получить эти запчасти стало невозможно. Эти запчасти сначала брали через параллельный импорт, но их цена скоро достигла предела. Гортранс попытался освоить производство аналогов, но они ломались через месяц-два. Сейчас 33 автобуса, новых и красивых, законсервированы. Несмотря на обстоятельства, счетная палата не может не отметить этот факт», – сообщил Гетманчук, выступая с докладом в городской думе.

Напомним, в рамках подготовки к ЧМ-2018 мэрия Екатеринбурга закупила более ста низкопольных автобусов. Общие траты на обновление городского транспорта составили несколько миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

