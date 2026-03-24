Пропавший забор, необоснованные премии начальству и махинации в закупках – что нашла счетная палата Екатеринбурга за год

Счетная палата Екатеринбурга выявила нарушения на 2,8 миллиарда рублей при проверке расходов городского бюджета в 2025 году. Большинство из них связано с неверным бухгалтерским учетом, вольным распоряжением муниципальным имуществом и проведением муниципальных закупок.

С докладом в городской думе выступил председатель счетной палаты Александр Гетманчук. Он отметил, что всего было проверено 139 бюджетных организаций. И хотя количество нарушений по сравнению с 2024 годом снизилось, общая сумма ущерба выросла на 1,5 миллиарда рублей. В результате проверок в городскую казну удалось вернуть 335 миллионов рублей и привести в порядок учет муниципального имущества на общую сумму 740 миллионов рублей.

Александр Гетманчук подчеркнул, что ошибки в бухгалтерской отчетности (744 миллиона рублей) допускал каждый второй объект проверки. Кроме того, в два раза выросло количество нарушений при проведении закупок (383,7 миллиона рублей). Из них часто встречающиеся: заключение контракта с единственным поставщиком в отсутствии правовых оснований, изменение условий контракта, необоснованная выплата авансов, а также случаи дробления закупок. В сфере управления муниципальным имуществом выявлено нарушений на сумму 747 миллионов рублей, еще 950 миллионов рублей признаны неэффективными тратами.

По итогам ревизий было внесено 23 представления, составлено 3 административных протокола, а также возбуждено одно уголовное дело в отношении одного из руководителей Гортранса за злоупотребление должностными полномочиями.

Среди выявленных финансовых нарушений встречаются анекдотические случаи. Например, заместители директора и бухгалтер Екатеринбургского зоопарка завышали себе премии за счет денег, которые предназначались для повышения зарплат рядовым сотрудникам (необоснованные надбавки превысили 120 тысяч рублей). По словам Александра Гетманчука, департамент культуры, которому подчиняется зоопарк, уже принял меры по этой ситуации.

Также после проверки счетной палаты выяснилось, что куда-то пропал чугунный забор возле памятника УДТК на железнодорожном вокзале. Но в сметах исправно выделялись деньги на покраску несуществующего ограждения. Более грустной стала история с новыми автобусами, закупленных к ЧМ десять лет назад – они находятся в простое из-за отсутствия запчастей западного производства.

В 2026 году счетная палата Екатеринбурга запланировала дополнительные проверки в сферах транспортных услуг, благоустройства общественных пространств, а также ревизию закупок на обеспечение охраны в школах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

