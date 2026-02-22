Венгрия пригрозила заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия готова заблокировать одобрение 20-го пакета антироссийских санкций до тех пор, пока Украина не возобновит транспортировку нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, Совет по иностранным делам ЕС планирует 23 февраля принять новые санкции в отношении России. «Венгрия его заблокирует», – написал Сийярто в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

«До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева», – пояснил министр.

Сийярто также сообщил, что Венгрия пока не будет прекращать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем и трудностей для живущих в Закарпатье венгров, передает РИА «Новости». По его словам, у Будапешта есть споры по этому вопросу не с людьми, живущими на Украине, а с украинским государством, правительством и с Зеленским. Венгрия должна действовать крайне осторожно в вопросе электроэнергии, поскольку не хочет «причинять еще больше страданий украинскому народу», – подчеркнул Сийярто.

Напомним, постпреды стран ЕС на встрече в пятницу, 20 февраля, не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, на принятии которого к годовщине специальной военной операции настаивает Еврокомиссия. Одобрить новые рестрикции не удалось, в том числе, из-за позиции Венгрии и Словакии. Кроме того, Греция и Мальта выступили против предложения Брюсселя заменить потолок цен на нефть из России запретом на услуги по перевозке российского топлива из опасений, что это негативно скажется на их судоходной отрасли и ценах на энергоносители.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube