Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз гражданам России

Еврокомиссия в пятницу объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступит в силу 8 ноября. С этого момента россияне больше не смогут получать многоразовые визы. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС, что «позволит проводить более тщательную проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности», говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе объяснили данное решение возросшими рисками для безопасности, которые вызваны конфликтом России и Украины, а также «потенциальным злоупотреблением визами» и «актами саботажа». Кроме того, в Еврокомиссии обвинили Москву в якобы использовании миграции в качестве оружия.

Как заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен, еще больше ужесточая визовый режим, ЕС предпринимает «дополнительный и необходимый шаг для обеспечения безопасности Европейского Союза и его граждан».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас связала ужесточение визовых правил для россиян с появлением в небе на территорией ЕС неизвестных дронов и назвала поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории «привилегией, а не нечто само собой разумеющемся».

По словам комиссара ЕК по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, согласно новым правилам, все заявления на получение виз, поданные гражданами РФ, «будут подвергаться усиленным процедурам проверки и более тщательному контролю».

В то же время, как отметили в Еврокомиссии, страны ЕС могут на свое усмотрение сокращать действие уже выданных россиянам многократных виз.

Шенгенские мультивизы будут выдаваться близким родственникам российских граждан, которые проживают в ЕС, а также работникам транспорта – морякам, водителям автобусов, грузовиков, работникам поездов.

Кроме того, как сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, «лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», передает ТАСС.

Издание Politico накануне сообщило, что ЕС собирается отменить выдачу гражданам России шенгенских мультивиз. Россияне смогут получать лишь визы под конкретную поездку. Указывалось, что нововведения вступят в силу уже на этой неделе.

В Кремле выразили уверенность, что Евросоюз будет и дальше вводить ограничения на передвижение россиян.



Брюссель, Наталья Петрова

