Дальнейших ограничений на передвижение россиян в Европе ожидают в Кремле

В Кремле выразили уверенность, что Евросоюз будет вводить дальнейшие ограничения на передвижение россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ, что ЕС прекратить выдавать гражданам России шенгенские мультивизы.

«Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, к сожалению», – сказал представитель Кремля журналистам, напомнив, что российские дипломаты уже ограничены в своих передвижениях по шенгенской зоне.

Песков отметил, что «европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны», и усердно добавляют к этой конфронтации «новые изощренные элементы».

Европейские страны «строят стены, они не забыли, как это делать», – добавил он, подчеркнув, что «история все расставит по своим местам».

Ранее сегодня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что ЕС планирует отменить выдачу гражданам России многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону. Россияне смогут получать только визы под конкретную поездку. По данным издания, новые правила вступят в силу уже на этой неделе. Исключения предусмотрены по гуманитарным соображениям и для лиц с паспортами ЕС.

