ЕС собирается запретить многократные визы для россиян

Евросоюз рассматривает новые ужесточения визового режима в отношении россиян. Брюссель планирует отменить выдачу гражданам России шенгенских мультивиз.

Жители РФ смогут получать только однократные разрешения на въезд в шенгенскую зону. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, новые правила вступят в силу уже на этой неделе. Исключения предусмотрены по гуманитарным соображениям и для лиц с паспортами ЕС.

При этом страны, входящие в Евросоюз, сами принимают решения о визовых ограничениях, в силах Брюсселя только усложнить процедуру выдачи документов, но не ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тысяч россиян, что значительно больше, чем годом ранее. До начала СВО и ужесточения антироссийских санкций гражданам РФ ежегодно выдавалось порядка 4 млн разрешительных документов.

Ранее наиболее воинственные по отношению к России государства Европейского союза выступили с предложением полностью запретить въезд в ЕС для туристов из России. Идея была озвучена при обсуждении 19-го европейского пакета санкций против РФ, но затем от нее отказались.

При этом власти Германии уже ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. В то же время Греция, Испания, Италия, Франция и Венгрия выступают против ограничительных мер в отношении российских путешественников.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube