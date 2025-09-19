российское информационное агентство 18+

Европа притормозила с визовыми ограничениями для россиян

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей презентации нового пакета санкций против России не упомянула введение дополнительных визовых ограничений для граждан РФ.

Ранее наиболее воинственные по отношению к России государства Европейского союза выступили с предложением полностью запретить въезд в ЕС для туристов из России. Идея была озвучена при обсуждении 19-го европейского пакета санкций против РФ. При этом власти Германии уже ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. В то же время Греция, Испания, Италия, Франция и Венгрия выступают против ограничительных мер в отношении российских путешественников.

Москва в случае введения со стороны Европейского союза визовых ограничений будет реагировать, исходя из своих национальных интересов. Ответ обязательно последует, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Брюссель, Анастасия Смирнова

