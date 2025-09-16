российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 19:49 мск

Россия подготовит ответ на визовые ограничения Евросоюза – Захарова

Москва в случае введения со стороны Европейского союза визовых ограничений будет реагировать, исходя из своих национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем (ответим). По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем, исходя из собственных национальных интересов», – подчеркнула Захарова.

Ранее наиболее воинственные по отношению к России государства Европейского союза выступили с предложением полностью запретить въезд в ЕС для туристов из России. Идея была озвучена при обсуждении 19-го европейского пакета санкций против РФ.

Стоит отметить, что власти Германии уже ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

