В Европе всерьез обсуждают полный запрет въезда для россиян

Наиболее воинственные по отношению к России государства Европейского союза выступили с предложением полностью запретить въезд в ЕС для туристов из России. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, идея была озвучена при обсуждении 19-го европейского пакета санкций против России.

При этом издание отмечает, что отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран Евросоюза правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждая страна-член блока может самостоятельно решать этот вопрос, отмечает «Интерфакс».

В то же время обсуждается еще одна инициатива по ограничению передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС.

Стоит отметить, что власти Германии уже ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Сегодня Евросоюз намерен презентовать 19-й пакет санкций против России.

Брюссель, Анастасия Смирнова

