российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 сентября 2025, 17:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Европе всерьез обсуждают полный запрет въезда для россиян

Фото: ec.europa.eu

Наиболее воинственные по отношению к России государства Европейского союза выступили с предложением полностью запретить въезд в ЕС для туристов из России. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, идея была озвучена при обсуждении 19-го европейского пакета санкций против России.

При этом издание отмечает, что отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран Евросоюза правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждая страна-член блока может самостоятельно решать этот вопрос, отмечает «Интерфакс».

В то же время обсуждается еще одна инициатива по ограничению передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС.

Стоит отметить, что власти Германии уже ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Сегодня Евросоюз намерен презентовать 19-й пакет санкций против России.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Европа создает «занавес из колючей проволоки» из-за катастрофического положения – МИД России / Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам / НАТО начинает операцию «Восточный страж» после прилета дронов в Польшу / Посол России в ФРГ опроверг обвинения в адрес Москвы из-за «удара» дронами по Польше / МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше / Макрона ждет новое испытание импичментом: более 100 депутатов высказались за его отставку / В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию / Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Туризм, Европа,