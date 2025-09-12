ЕС 15 сентября представит новый пакет санкций против России

Евросоюз намерен представить новый, 19-й по счету пакет санкций против России в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

По его словам, данный санкционный пакет впервые готовился в координации с администрацией Дональда Трампа.

«В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые с прихода в Белый дом Дональда Трампа составлялся в прямой координации с ним», – приводит слова министра ТАСС.

Барро считает, что новый санкционный пакет «окажет колоссальное давление на Россию», передает «Интерфакс».

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС координирует подготовку нового пакета антироссийский санкций с США. Он убежден, что «усиление давления на Россию» якобы приближает заключение мирного соглашения по Украине. В начале этой недели делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О'Салливаном посетила США для согласования новых антироссийских рестрикций. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявлял, что в ходе визита особое внимание будет уделено санкциям против банковского сектора, платежных систем, криптобирж и энергокомпаний.

Тем временем западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия обсуждает возможность ужесточения выдачи туристических виз гражданам России в рамках подготовки 19-го пакета санкций в отношении РФ. Глава МИД Чехии Ян Липавский в свою очередь отмечал, что в новый антироссийский санкционный пакет может войти запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

Сегодня стало известно, что правительство Германии в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза намерено добиться ужесточение визового режима для граждан России, планирующих поездки в страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает немецкое новостное агентство DPA. По его данным, в подготовленном Берлином документе содержится настоятельный призыв к полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году. Эти рекомендации подразумевают значительное ограничение выдачи виз российским гражданам с целью туризма в страны ЕС, пишет ТАСС.

Париж, Наталья Петрова

