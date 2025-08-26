российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 августа 2025, 11:29 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Российским дипломатам хотят запретить передвижение внутри «шенгена»

В новый 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может войти запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Politico.

По его мнению, действующая практика является «ненужным преимуществом». Глава чешского МИД добавил, что намерен добиваться прекращения свободного передвижения дипломатов РФ в Шенгенской зоне.

Вместе с тем, как отмечают неназванные европейские дипломаты, в новом санкционном пакете, скорее всего, не будет ограничений, связанных с поставкой российских энергоресурсов. Politico пишет, что новые рестрикции затронут так называемый «теневой флот» и компании, которые, по утверждению Запада, помогают России обходить действующие экономические санкции.

Эксперты считают, что новые санкционные меры не повлияют на российский нефтяной сектор. «Мы не ожидаем, что в 19-м пакете будет место для каких-либо существенных санкций в отношении российской нефти», – заявил аналитик консалтинговой компании ICIS Аджай Пармар, подчеркнув, что возможности для дальнейших санкций сейчас крайне ограничены.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был принят 18 июля. В числе мер – снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии, газопроводов проекта «Северный поток», запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья.

Новый санкционный пакет Еврокомиссия рассчитывает утвердить уже в сентябре. В ЕС уверены, что смогут надавить на Венгрию и Словакию, чтобы те одобрили 19-й пакет антироссийских санкций, пишет Politico.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Британия расширила санкционный список против России / Глава евродипломатии пообещала скоро ввести 19-й пакет санкций против России / Трамп: усиливать санкции против России пока не требуется / Евросоюз рассчитывает принять 19-й пакет санкций против России в сентябре / Эстонские железные дороги несут убытки из-за нехватки российских грузов / Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков / Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса / Трамп объявил о введении пошлин на товары из Индии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Санкции против России,