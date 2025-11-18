«Пока не понимаем…» В Кремле отреагировали на закон о «разрушительных санкциях» США против России

В Кремле наблюдают за ситуацией с законопроектом о «разрушительных санкциях» против России, который рассматривает американский Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп», – пояснил представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

В то же время Песков обратил внимание, что на работе Шанхайской организации сотрудничества эта ситуация никак не отразился.

Законопроект Конгресса США о «разрушительных санкциях» против России был публично поддержан американским лидером Дональдом Трампом. Документ предполагает рестрикции против третьих стран за сотрудничество с Россией.

Трамп накануне заявил, что поддерживает введение дополнительных санкций против России, которые в Вашингтоне называют «очень жесткими» и «сокрушительными», предложив добавить в пакет мер Иран.

Позже президент США пояснил, что готов подписать этот закон при условии, что он сохранит за собой право окончательного принятия решений в отношении любых подобных мер.

