В ЕС обсуждают планы ужесточения выдачи туристических виз россиянам

Еврокомиссия обсуждает возможность ужесточения выдачи туристических виз гражданам России. Такую ограничительную меру рассматривают в рамках подготовки 19-го пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA, ссылаясь на источники. Подробности не приводятся.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее сообщал, что в новый антироссийский санкционный пакет может войти запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

Меж тем глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС координирует подготовку нового пакета антироссийский санкций с США. Он убежден, что «усиление давления на Россию» якобы приближает заключение соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О'Салливаном накануне прибыла в США для согласования новых антироссийских рестрикций. В ходе визита особое внимание будет уделено санкциям против банковского сектора, платежных систем, криптобирж и энергокомпаний, сообщил накануне представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Европейская комиссия планирует вынести на рассмотрение 19-й пакет санкций в отношении РФ к 12 сентября.

Москва, Наталья Петрова

