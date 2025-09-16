Несколько европейских стран отказались вводить визовые ограничения для россиян

Несколько европейских стран заблокировали решение ЕС о введении ограничений на выдачу виз гражданам России.

По данным греческого портала pronews, Греция, Испания, Италия, Франция и Венгрия выступают против ограничительных мер в отношении российских путешественников.

Власти Греции считают, что это может иметь катастрофические последствия для туризма в регионах, куда по-прежнему приезжают российские туристы, например, на Ионических островах. По статистике россияне тратят в среднем 1300 евро в день, тогда как среднестатистический турист тратит 567 евро.

Кроме того, новые меры могут нанести ущерб русской общине в Греции, поскольку ее членам не будут выдавать долгосрочные визы. Ведь Россия также примет аналогичные меры в отношении греков, что приведет к еще большему резкому падению экспорта.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз.

Афины, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube