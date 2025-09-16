российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 14:18 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Несколько европейских стран отказались вводить визовые ограничения для россиян

Несколько европейских стран заблокировали решение ЕС о введении ограничений на выдачу виз гражданам России.

По данным греческого портала pronews, Греция, Испания, Италия, Франция и Венгрия выступают против ограничительных мер в отношении российских путешественников.

Власти Греции считают, что это может иметь катастрофические последствия для туризма в регионах, куда по-прежнему приезжают российские туристы, например, на Ионических островах. По статистике россияне тратят в среднем 1300 евро в день, тогда как среднестатистический турист тратит 567 евро.

Кроме того, новые меры могут нанести ущерб русской общине в Греции, поскольку ее членам не будут выдавать долгосрочные визы. Ведь Россия также примет аналогичные меры в отношении греков, что приведет к еще большему резкому падению экспорта.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз.

Афины, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Европа создает «занавес из колючей проволоки» из-за катастрофического положения – МИД России / В Европе всерьез обсуждают полный запрет въезда для россиян / Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам / НАТО начинает операцию «Восточный страж» после прилета дронов в Польшу / Посол России в ФРГ опроверг обвинения в адрес Москвы из-за «удара» дронами по Польше / МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше / Макрона ждет новое испытание импичментом: более 100 депутатов высказались за его отставку / В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Россия, Туризм, Европа,