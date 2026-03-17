Таиланд рассматривает поставки российской нефти из-за дефицита

Таиланд установил контакты с несколькими странами по поводу импорта нефти. В том числе рассматриваются и поставки из России на фоне ослабления санкций США.

По словам министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоу, текущих запасов нефти стране хватит примерно на сто дней. Из-за конфликта на Ближнем Востоке власти ищут альтернативные источники покупки сырья.

Кроме России уже установлены контакты с Бразилией, Нигерией, Казахстаном и рядом других стран. Дальнейшие детали будут прорабатываться на уровне министерства энергетики и профильных ведомств, рассказал Пхуангкеткеоу газете Thairath.

Бангкок импортировал из Персидского залива до половины всей сырой нефти. Глава МИДа также подчеркнул, что провел телефонные переговоры с властями Бахрейна и ОАЭ, и выразил обеспокоенность последствиями войны для обеих стран.

С начала нападения США и Израиля на Иран в Ормузском заливе были атаковали несколько судов, следовавших под флагом Таиланда.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

