Мировые цены на нефть поднялись до $100 за баррель

Мировые цены возобновили повышение на фоне продолжения на Ближнем Востоке военных операций со стороны Израиля. На лондонской бирже ICE котировки североморского «черного золота» колеблются вблизи отметки $100 за баррель.

В то же время американская нефть марки WTI поднялись почти до $102 за баррель.

Как сообщалось ранее, накануне после объявления о перемирии на Ближнем Востоке «черное золото» подешевело более чем на 14%. Нефть марки Brent подешевела на бирже до $93,9 за баррель, что на $15,37, или на 14,07% меньше цены закрытия предыдущих торгов.

Москва, Анастасия Смирнова

