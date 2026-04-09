российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 апреля 2026, 21:31 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Мировые цены на нефть поднялись до $100 за баррель

Мировые цены возобновили повышение на фоне продолжения на Ближнем Востоке военных операций со стороны Израиля. На лондонской бирже ICE котировки североморского «черного золота» колеблются вблизи отметки $100 за баррель.

В то же время американская нефть марки WTI поднялись почти до $102 за баррель.

Как сообщалось ранее, накануне после объявления о перемирии на Ближнем Востоке «черное золото» подешевело более чем на 14%. Нефть марки Brent подешевела на бирже до $93,9 за баррель, что на $15,37, или на 14,07% меньше цены закрытия предыдущих торгов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Нефть и газ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Финансы, Экономика, Нефть и газ, Цены на нефть,