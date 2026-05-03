Воскресенье, 3 мая 2026, 15:02 мск

ОПЕК+ увеличила лимит максимальной добычи нефти

Страны объединения ОПЕК+ договорились об увеличении предельной добычи нефти. Об этом сообщается по итогам встречи представителей России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана.

«В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года», – говорится в сообщении.

Корректировка будет осуществлена в июне 2026 года. Рост сопоставим с майским увеличением, но из него была исключена доля Объединенных Арабских Эмиратов, которые заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

Ранее ОАЭ заявили, что покидают объединения нефтедобывающих стран ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. По мнению аналитиков, именно конфликт в Иране стал поводом для страны пересмотреть участие в картеле. Этот шаг Абу-Даби вносит еще больше неопределенности в ситуацию на мировом рынке.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не собирается покидать ОПЕК+.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

