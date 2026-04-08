Цены на нефть рухнули на 14% после заявлений Трампа о перемирии с Ираном

Мировые цены на нефть резко пошли вниз на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня. «Черное золото» подешевело более чем на 14%.

На Лондонской бирже ICE Future июньские фьючерсы на эталонную североморскую нефть марки Brent, по состоянию на 8:44 мск, продают по $93,9 за баррель впервые с конца марта. Это на $15,37, или на 14,07% меньше цены закрытия предыдущих торгов. На минимуме котировки Brent падали на 16%, до $91,7 за баррель.

Американская легкая нефть марки WTI к этому времени подешевела на 15,3% и торгуется по $95,68 за баррель (-17,3$).

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива, через который проходят до 20% мировых поставок углеводородов, нефтяные цены взлетели с 65 до более чем 100 долларов за баррель. В отдельные дни котировки нефти поднимались до $119 за баррель.

На фоне войны против Ирана цена российской нефти возросла до максимума за 13 лет. По состоянию на 2 апреля стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в порту Приморск (Ленобласть) достигала $116,05 за баррель, следует из данных Argus Media, которые приводит Bloomberg. Отмечается, что это максимальная стоимость нефти с 2013 года, когда цены поднимались до $113-115 за баррель.

Договоренности о прекращении огня между США и Ираном были достигнуты ночью 8 апреля при посредничестве Пакистана. Стороны договорились об очной встрече делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь должен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов.

Ранее американский президент установил крайний срок для открытия Ормузского пролива Ираном до 20:00 7 апреля (03:00 мск 8 апреля). В противном случае он пригрозил разрушить электростанции и мосты Ирана. 7 апреля Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию, если Тегеран не пойдет на сделку США.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube