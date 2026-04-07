Трамп вновь угрожает Ирану: «Сегодня ночью умрет целая цивилизация»

Президент Дональд Трамп снова выступил с угрозой в адрес Ирана, заявив, что «сегодня ночью умрет целая цивилизация». Заявление прозвучало в преддверии установленного главой Белого дома дедлайна для открытия Ормузского пролива Ираном.

«Сегодня ночью умрет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – заявил Трамп в Truth Social.

«Однако теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает? Мы узнаем это сегодня вечером, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!», – написал американский президент.

Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что власти Ирана должны пойти на сделку с США до 20:00 по востояному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля). «В противном случае президент отправит их назад в каменный век, именно так, как он обещал», – добавила она.

4 апреля Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции, мосты и другую гражданскую инфраструктуру, заявив, что страна столкнется с серьезными последствиями, если не откроет Ормузский пролив к 20:00 по восточному времени во вторник (3:00 мск 8 апреля).

В воскресенье, 5 апреля, американский лидер в нецензурной форме призвал Тегеран открыть Ормузский пролив и пригрозил «адом» в случае отказа.

На пресс-конференции в понедельник Трамп заявил, что Иран может быть «устранен» за одну ночь, и добавил, что это «может» произойти во вторник вечером. Он при этом отверг опасения, что нанесение ударов по такой инфраструктуре может представлять собой военное преступление.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) во вторник выступил с предупреждением Вашингтону, заявив, что ответные меры Тегерана против инфраструктуры США и их союзников лишат их доступа к нефти и газу региона на долгие годы. В КСИР подчеркнули, что, «если террористическая армия США переступит «красные линии», ответ выйдет за пределы региона».

Накануне сообщалось, что Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Как информировало агентство IRNA, Тегеран отверг предложение о перемирии, подчеркнув, что нужно добиться устойчивого мира с учетом интересов исламской республики. Иран подготовил мирный план из десяти пунктов. В их числе – гарантии безопасности Ирану и ливанской «Хезболле», снятие всех санкций с Тегерана, открытие Ормузского пролива, но со сбором в размере $2 млн за судно.

Вашингтон, Наталья Петрова

