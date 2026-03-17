Фон дер Ляйен утверждает, что Украина приняла помощь ЕС в ремонте «Дружбы»

Киев согласился на предложение Евросоюза о помощи в ремонте трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование [ремонта]. Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – написала глава ЕК.

Напомним, Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине военного кредита суммой 90 млрд евро из-за приостановки транзита нефти по «Дружбе».

Ранее Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их после начала подачи топлива по нефтепроводу. Жесткую позицию по отношению к Киеву заняла и Словакия – она пригрозила остановить поставки электричества на Украину.

Брюссель, Зоя Осколкова

Метки / Европа

«Упрямая глупость»: Дмитриев предрек Европе энергетический кризис / МИД России вызвал послов Британии и Франции из-за ракетного удара по Брянску / Власти Швеции задержали направлявшийся в Россию танкер / В Австрии могут пересмотреть отношения с Россией из-за энергокризиса / США расширят контингент на Черном море, разместив войска в Румынии / «Хвост виляет собакой»: Путин оценил отношения Киева и ЕС / Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России о блокировке активов / Трамп заявил, что Лондон должен был помочь США в атаке на Иран

