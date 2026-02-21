Словакия пригрозила остановить энергопоставки на Украину 23 февраля, на очереди – Венгрия

Словакия 23 февраля прекратит поставки аварийной электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транспортировку нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Если в понедельник не будут восстановлены поставки нефти в Словакию, я в тот же день обращусь к государственной компании SEPS с требованием прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине», – написал он в Facebook* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо отметил, что только в январе 2026 года объем экстренных поставок электроэнергии, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, оказался вдвое выше, чем за весь 2025 год.

По словам премьера, власти Словакии оказывают помощь Украине с начала российской специальной военной операции.

«Однако украинский президент не желает понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии недоброжелательно. Сначала он остановил поставки газа в Словакию, что причинило нам ущерб в размере 500 млн евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что влечет за собой дополнительный ущерб и материально-технические трудности», – указал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер заявил, что считает абсолютно правильным отказ Словакии участвовать в военном займе для Украине в размере 90 млрд евро.

Ранее, на этой неделе нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Словакии остановил экспорт дизтоплива на Украину. Фицо тогда пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев будет мешать транзиту по нефтепроводу «Дружба».

Вслед за Словакией поставки дизельного топлива на Украину прекратила Венгрия, назвав остановку Киевом поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» политическим шантажом.

Накануне Венгрия пригрозила заблокировать выделение военного кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины, если не будет возобновлен транзит нефти по «Дружбе». Для принятия решения по займу необходимо согласие всех 27 членов ЕС.

Сегодня, 21 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Зеленскому, пригрозив прекратить поставки электроэнергии Украине, если она не разблокирует поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Он обратил внимание на то, что Словакия уже подняла этот вопрос. «Если потребуется, мы предпримем и такой шаг», – заявил Орбан, передает ТАСС.

Братислава, Наталья Петрова

