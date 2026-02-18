Венгрия вслед за Словакией остановила поставки дизтоплива на Украину

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину до тех пор, пока Киев не возобновит транспортировку нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-коференции в среду.

Министр подчеркнул, что Венгрия играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Украины, поскольку через ее территорию проходит импорт газа, электроэнергии и дизтоплива, пишут «Известия».

Ранее сегодня министр иностранных дел Венгрии сообщил о подписании энергетической компанией MOL первых соглашений на транспортировку российской нефти морским путем с последующим транзитом через территорию Хорватии.

По словам Сийярто, альтернативный маршрут был разработан для обеспечения сырьем НПЗ в Венгрии и Словакии после остановки прокачки по «Дружбе», передает RT.

Министр полагает, что Киев намеренно провоцирует энергокризис в Венгрии в период избирательной кампании, чтобы ослабить позиции действующего правительства.

Сегодня стало известно, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Словакии останавливает экспорт, в том числе дизтоплива на Украину. Премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев будет мешать транзиту по нефтепроводу «Дружба».

Будапешт, Наталья Петрова

