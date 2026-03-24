В США произошел второй за две недели взрыв на НПЗ

В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Это уже второе подобное ЧП за последние две недели.

Как сообщают местные СМИ, взрыв случился на предприятии компании Valero Energy в городе Порт-Артур, штат Техас. Возник мощный пожар, черным дымом заволокло окрестности. Власти призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

Предположительно, причиной могла стать неисправность нагревательного блока. Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс заявила, что специалисты ведут проверку оборудования и оценивают масштаб повреждений. Данных о пострадавших не поступало.

Это уже второй инцидент на НПЗ в Техасе за последние две недели. Ранее взрыв прогремел на предприятии Bayport Choate, принадлежащий компании LyondellBasell.

Остин, Зоя Осколкова

