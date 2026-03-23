Понедельник, 23 марта 2026, 14:36 мск

Путин напомнил нефтегазовым компаниям о долгах перед банками

Подорожавшее топливо принесет нефтегазовым компаниям дополнительный доход, который стоит направить на погашение долгов перед банками. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками», – сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, это было бы «зрелым решением».

Кроме того, Путин отметил, что в отношении федерального бюджета также нужно принять «взвешенное решение по конъюнктурным доходам». Это нужно, чтобы гарантировать «долгосрочную балансированность» главного финансового документа страны.

Ранее США ослабили санкции в отношении российской нефти. Решение было принято из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, что привело к резкому росту цен на мировом рынке. По оценкам Министерства финансов США, Россия заработает с продажи нефти, с которой американцы сняли ограничения, около 2 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Сланцевая нефть США не спасет мир от глобального дефицита топлива / Фон дер Ляйен утверждает, что Украина приняла помощь ЕС в ремонте «Дружбы» / Таиланд рассматривает поставки российской нефти из-за дефицита / «Упрямая глупость»: Дмитриев предрек Европе энергетический кризис / В Австрии могут пересмотреть отношения с Россией из-за энергокризиса / США частично сняли санкции с российской нефти / Трамп заявил, что для США выгодны высокие цены на нефть / Бангладеш просит США разрешить импортировать российскую нефть

