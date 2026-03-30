Понедельник, 30 марта 2026, 17:37 мск

50 иранских музеев получили повреждения из-за атак Израиля и США

В Иране 50 музеев, в том числе входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, получили различные повреждения в результате нападения Израиля и США. Об этом сообщило министерство культуры страны.

«Повреждены 50 музеев страны, включая 14 музеев дворцового комплекса Саадабад и семь музеев, входящих в комплекс дворца Голестан», – говорится в сообщении ведомства.

Дворец Голестан был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. Там представлена обширная коллекция керамики, оружия, одежды, картин, музыкальных инструментов и древних книг.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по крупным городам Ирана, заявив о том, что Тегеран отказался прекратить ядерную программу. Американский президент Дональд Трамп объявил масштабную военную операцию «Эпическая ярость», направленную против ракетного потенциала Ирана, после чего Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив – крупнейший маршрут поставок нефти на мировой рынок.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Несколько стран хотят создать консорциум для управления потоками нефти / Россия эвакуировала 164 сотрудников с иранской атомной станции «Бушер» / Трамп пригрозил НАТО сокращением расходов / В Иране заявили о массовой мобилизации на случай вторжения США / Тайский сухогруз сел на мель у побережья Ирана / Захарова: призывы к Ирану о переговорах США могут использовать для перегруппировки сил / США предложили Ирану 15-пунктный план прекращения войны / Трамп сообщил о возможной мирной сделке с Ираном

