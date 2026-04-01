Танкер был атакован у побережья Катара

Нефтяной танкер получил повреждения у берегов Катара. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Судно получило пробоину при попадании снаряда в 17 морских милях к северу от столицы Катара Дохи. Зафиксированы повреждения корпуса выше ватерлинии.

«Экипаж находится в безопасности. Последствий для окружающей среды нет», – говорится в сообщении на сайте организации.

В UKMTO позже уточнили, что в танкер попали два снаряда. Пожар от первого из них далось оперативно потушить, а второй боеприпас проник в машинное отделение, но не сдетонировал.

На борту работают взрывотехники. Выясняется, откуда была совершена атака, проводится расследование.

Как сообщалось днем ранее, Иран совершил «прямое» нападение на нефтяной танкер под кувейтским флагом в порту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего никто не пострадал.

Доха, Зоя Осколкова

