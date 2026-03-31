Иранцы в Дубае подбили нефтяной танкер Кувейта

Иран совершил «прямое» нападение на нефтяной танкер под кувейтским флагом в порту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего никто не пострадал, сообщило во вторник кувейтское информационное агентство Kuna.

Судно «Аль-Сальми» «было полностью загружено на момент инцидента. В результате нападения корпусу судна был нанесен материальный ущерб, на борту возник пожар, а также существовал риск разлива нефти в окружающих водах», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на национальную нефтяную компанию Kuwait Petroleum Corporation.

Власти Дубая подтвердили, что кувейтский нефтяной танкер был атакован беспилотником в территориальных водах Дубая, что вызвало пожар, который впоследствии был потушен.

Дубай, Елена Васильева

