Италия запретила США использовать базы на Сицилии для ударов по Ирану

Италия отказала американским военным в использовании базы на Сицилии для атак на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, план полета военных самолетов США был составлен без согласования с Италией. При этом документ направили местным властям уже после того, как американские бомбардировщики поднялись в воздух.

Проверка, проведенная итальянскими военными, показала, что полеты не были плановыми и не являлись логистическими, а значит, выходили за рамки существующих соглашений между США и Италией в сфере авиасообщения.

Лидер движения «Пять звезд» Джузеппе Конте поддержал это решение. «Теперь правительство должно предпринять еще один необходимый шаг: оно должно также отказать в материально-технической поддержке, предлагаемой нашими базами, учитывая, что эти вооруженные нападения со стороны США и Израиля были совершены в явном нарушении международного права», – заявил Конте.

Ранее Испания оказалась предоставить военные базы Рота и Морон ВВС США для ударов по Ирану. Кроме того, испанское правительство закрыло воздушное пространство страны для всех полетов, связанных с американо-израильской военной операцией на Ближнем Востоке.

Рим, Зоя Осколкова

