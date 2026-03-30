Испания закрыла небо для полетов, связанных с американо-израильской военной операцией против Ирана

Правительство Испании закрыло свое воздушное пространство для всех полетов, связанных с американо-израильской военной операцией против Ирана. Правительство в Мадриде обосновывает это решение тем, что не желает никоим образом участвовать в конфликте, сообщили сегодня испанские СМИ.

«Это решение является частью уже принятого испанским правительством решения, а именно не участвовать в войне, которая была начата в одностороннем порядке и в нарушение международного права, и не вносить в нее свой вклад», – заявил заместитель премьер-министра и министр экономики Испании Карлос Куэрпо в интервью радиостанции Cadena SER.

Запрет распространяется не только на взлеты с территории Испании, но и на пролеты военных самолетов, базирующихся, например, в Великобритании или Франции. Как сообщает ежедневная газета El País со ссылкой на правительство премьер-министра Педро Санчеса, эта мера не применяется в чрезвычайных ситуациях.

Испания, член НАТО, является одним из самых резких критиков военных операций США и Израиля в Европе, а премьер-министр-социалист Санчес назвал их безрассудными и незаконными.

Мадрид, Елена Васильева

