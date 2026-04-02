В Нью-Йорке младенец погиб на улице от случайной пули

В Нью-Йорке в результате перестрелки погибла семимесячная девочка. В малышку попала случайная пуля. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в Бруклине. Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь на улице, а затем скрылись. Пострадала маленькая девочка. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Преступники попали в аварию в нескольких кварталах от места стрельбы. Один из них получил травму, его удалось задержать. Второго объявили в розыск. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт между криминальными группировками.

Мэр города Зохран Мамдани назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье погибшей. Он также выступил за усиления мер по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

