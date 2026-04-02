Понедельник, 6 апреля 2026, 06:01 мск

В Нью-Йорке младенец погиб на улице от случайной пули

В Нью-Йорке в результате перестрелки погибла семимесячная девочка. В малышку попала случайная пуля. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в Бруклине. Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь на улице, а затем скрылись. Пострадала маленькая девочка. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Преступники попали в аварию в нескольких кварталах от места стрельбы. Один из них получил травму, его удалось задержать. Второго объявили в розыск. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт между криминальными группировками.

Мэр города Зохран Мамдани назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье погибшей. Он также выступил за усиления мер по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя / Трамп заявил о спасении в Иране пилота сбитого истребителя-бомбардировщика / США планируют ввести стопроцентные пошлины на лекарственные препараты / Лунная миссия США едва не сорвалась за несколько минут до старта / Трамп заявил об отвращении к НАТО и подтвердил намерение США выйти из Альянса / МИД России: смена контроля над Ормузским проливом не снизит напряженность на Ближнем Востоке / Трамп заявил о просьбе Ирана о прекращении огня / Италия запретила США использовать базы на Сицилии для ударов по Ирану

