Лунная миссия США едва не сорвалась за несколько минут до старта

Космический корабль миссии Artemis II стартовал с космодрома во Флориде. За несколько минут до старта возникли технические неполадки. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Это первая лунная миссия США с 1973 года. В преддверии запуска NASA выявило проблему, связанную со связью с системой прекращения полета. Речь идет о системе безопасности, позволяющей инженерам на Земле передать сигнал на уничтожение ракеты, если она отклонится от курса при наборе высоты, чтобы защитить население.

Проблему удалось устранить, но ракета стартовала на 10 минут позже запланированного. Примерно через восемь минут после запуска корабль вышел в космос, а спустя час оказался на околоземной орбите.

На борту четыре астронавта – Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Полет продлится 10 дней, в течение которых астронавты совершат облет Луны и протестируют системы, необходимые для последующих миссий, которые также лягут в основу для экспедиций на Марс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

