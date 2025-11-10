США расконсервировали рудники на Аляске для нужд армии

США возобновили добычу сурьмы на Аляске для нужд оборонной промышленности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Торговая война с Китаем привела в тому, что Пекин закрыл поставки для Вашингтона редких элементов. Сурьма используется оборонными компаниями, например, для улучшения качества пуль и бронебойных снарядов.

Сокращение импорта вынудило американское правительство открыть для добычи месторождения в штатах Аляска и Айдахо на севере страны. Эти рудники были законсервированы на десятилетия, в последний раз здесь производили сурьму в XX веке.

По данным издания, средства в новые проекты вкладывает Пентагон. В сентябре этого года было объявлено о выделении 43 млн долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Кроме того, правительство США заключило контракт с компанией United States Antimony стоимостью 245 млн долларов на поставку слитков.

