Евросоюз отменит пошлины на все промтовары из США

Европейский союз намерен ввести беспошлинный режим для всех промышленных товаров из США, а также предоставить преференции для американских продуктов.

Новые условия представлены в совместном заявлении ЕС и США по теме рамочного соглашения «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле».

«Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона», – сказано в документе.

Кроме того, ЕС обязался закупить у США ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 млрд долларов.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились о сделке, в рамках которой весь европейский экспорт в Штаты подпадает под 15-процентные пошлины.

Брюссель, Зоя Осколкова

