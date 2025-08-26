Трамп грозит оставить ЕС без чипов из-за цифровых налогов

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам ЕС введением дополнительных пошлин и экспортных ограничений на передовые технологии и полупроводники в ответ на цифровые налоги. По словам американского лидера, Европа «потворствует крупнейшим технологическим компаниям Китая».

«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков – все это призвано нанести вред американским технологиям или дискриминировать их», – написал Трамп на своей странице в соцсети.

«Они также возмутительно потворствуют крупнейшим технологическим компаниям Китая. Этому нужно положить конец, и положить конец НЕМЕДЛЕННО!» – добавил президент США.

Глава Белого дома имел в виду Закон о цифровых услугах (DSA), который, по мнению Вашингтона, подвергает цензуре американских пользователей и налагает неоправданные расходы на технологические компании США.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио пригрозил запретом на выдачу виз тем, кто «цензурирует» высказывания американцев, в том числе в социальных сетях, и не исключил, что меры могут быть приняты в отношении иностранных чиновников, регулирующих деятельность американских технологических компаний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube