Понедельник, 25 августа 2025, 09:04 мск

США теряют китайский рынок сои из-за России

Фото: Freepik

Китай сокращает закупки сои у США, что грозит чередой банкротств американских фермеров. Тем временем, Россия наращивает производство сои для экспорта на китайский рынок.

Много лет США поставляли выращенную сою в Китай, но в условиях повышения пошлин и других торговых ограничений китайские компании начали сокращать импорт этого продукта из Штатов. Китай свел к минимуму закупки сои у США, при этом нарастив ее импорт из России и других стран БРИКС, пишет издание Baijiahao.

Подходит время для сбора нового урожая, а склады американских фермеров до сих пор забиты нераспроданным прошлогодним товаром. В результате сложилась ситуация, которая грозит огромными убытками всей сельскохозяйственной отрасли США.

Тем временем, производство сои значительно увеличилось на Дальнем Востоке России. Экспорт этого продукта в Китай удвоился. Увеличение объемов торговли между РФ и КНР может вызвать волну банкротств, чем крайне недоволен президент США Дональд Трамп.

Пекин, Зоя Осколкова

