Африканская страна объявила чрезвычайное положение из-за тарифов Трампа

Власти Лесото объявили о введении чрезвычайного положения из-за массовых увольнений, к которым привели пошлины США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Весной 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что введет в отношении товаров из Лесото пошлины в размере 50%. В результате тарифная ставка была снижена до 15%, но и этого хватило, чтобы ввергнуть промышленность африканского государства в хаос.

Дело в том, что экономика Лесото во многом зависит от положения дел в местной швейной промышленности, которая обеспечивает рабочими местами значительную часть населения. Около 20% экспорта приходится на США. Товары из этой страны закупают такие гиганты, как Levi's, Reebok и Walmart.

Из-за тарифных угроз экспортные поставки резко сократились, производственные линии встали, а работодатели начали сокращать персонал.

Лесото – небольшое государство-анклав, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики (ЮАР). В стране проживает чуть больше двух миллионов человек.

Масеру, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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