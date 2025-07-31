США и Южная Корея заключили сделку на 450 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Сеул заключили торговую сделку и договорились о пошлинах в размере 15%.
Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен договорились о тарифах в размере 15%, которые не будут взиматься с Соединенных Штатов. При этом Сеул не согласился на открытие своих рынков для американских риса и говядины.
Кроме того, Сеул предоставит Вашингтону 350 млрд долларов для «инвестиций, принадлежащих и контролируемых США» и выбранных Трампом. Ли пояснил, что эти средства укрепят двустороннее сотрудничество в таких стратегических отраслях, как судостроение, полупроводники, аккумуляторы, биотехнологии и энергетика. Из них 150 млрд будут выделены на выход южнокорейских судостроительных компаний на американский рынок.
Также Южная Корея купит у Соединенных Штатов СПГ и другие энергоресурсы на 100 млрд долларов.
«Мы преодолели серьезное препятствие», – заявил Ли Чжэ Мен. Он добавил, что благодаря этому соглашению правительство устранило неопределенности в экспортной среде и создало условия, позволяющие южнокорейским компаниям конкурировать на равных или даже более выгодных условиях с ведущими странами.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»