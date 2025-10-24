Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за рекламы с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом.

В Канаде подготовили рекламную компанию, в которой использовалась аудиозапись выступления Рейгана 1987 года о пошлинах. В своей речи экс-президент США говорит, что тарифы неэффективны в долгосрочной перспективе.

«Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах», – написал Трамп в соцсети Truth Social. Глава Белого дома назвал действия Оттавы «вопиющими» и подчеркнул, что тарифы важны для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов.

Ранее Трамп повысил пошлины на канадские товары до 35%. По словам американского лидера, Канада допускает контрабанду наркотиков и принимает ответные меры на действия США. В частности, канадцы собирались обложить трехпроцентной ставкой услуги для американских технологических компаний – Amazon, Google, Uber, Airbnb. Впрочем, впоследствии было решено отказаться от введения этого налога.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

