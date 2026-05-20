Россия и Китай приняли декларацию о становлении многополярного мира

Фото пресс-службы Кремля

Россия и Китай приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира. Соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине, где российский лидер находится с официальным визитом.

По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. В общей сложности было подписано 20 совместных документов.

Владимир Путин заявил, что между странами заключен весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений, многие из которых нацелены на углубление экономической кооперации.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай вносят значительный вклад в защиту международной справедливости и формирование международных отношений нового типа.

Пекин, Зоя Осколкова

Китай

