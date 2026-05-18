Жертвами землетрясения в Китае стали два человека

В Китае произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Подземные толчки силой 5,2 балла были зафиксированы в ночь на понедельник в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Очаг сейсмической активности залегал на глубине в восемь километров.

В настоящее время известно о двух погибших, один человек числится пропавшим без вести, еще четверо госпитализированы с различными травмами.

На месте проводится поисково-спасательная операция. По меньшей мере 13 жилых домов получили серьезные повреждения. Более семи тысяч местных жителей были эвакуированы.

Пекин, Зоя Осколкова

