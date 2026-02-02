Жители нескольких районов Крыма ощутили землетрясение

Жители нескольких районов Крыма ощутили подземные толчки. Мощность сейсмособытия составила 4,8 балла.
Землетрясение произошло сегодня утром. Очаг залегал на глубине около 10 км, эпицентр располагался примерно в 78 км от Керчи и в 35 км от города Щелкино.
Как сообщили в центре сбора данных Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, подземные толчки почувствовали жители Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля, Севастополя, а также других населенных пунктов центральных и восточных районов полуострова.
«По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Симферополь, Зоя Осколкова
