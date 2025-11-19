российское информационное агентство 18+

Среда, 19 ноября 2025, 12:14 мск

Четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки за сутки

В течение суток у берегов Камчатки зафиксировано четыре землетрясения магнитудой до 4,2. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«За сутки зарегистрировано четыре афтершока произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков – от 3,7 до 4,2. В населенных пунктах они не ощущались», – говорится в сообщении.

Сутками ранее у берегов Камчатки произошло 11 заметных землетрясений. В МЧС уточнили, что жители подземных толчков не ощутили.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого достигала от 8,7 до 8,8 баллов по шкале Рихтера.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

