Три человека погибли в результате землетрясения в столице Бангладеш

В Бангладеш три человека погибли в результате падения обломков с крыши из-за землетрясения. Об этом сообщает газета Daily Star.

Сейсмособытие магнитудой 5,7 произошло в столице Бангладеш Дакке. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В старой части города обрушилось кирпичное ограждение на крыше многоэтажного здания. Обломки упали на пешеходов. Внизу находится магазин мясника, у которого в тот момент собралось много покупателей.

Три человека получили смертельные травмы, еще несколько пострадали. На месте работают оперативные службы.

Дакка, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube