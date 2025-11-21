российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025

Три человека погибли в результате землетрясения в столице Бангладеш

В Бангладеш три человека погибли в результате падения обломков с крыши из-за землетрясения. Об этом сообщает газета Daily Star.

Сейсмособытие магнитудой 5,7 произошло в столице Бангладеш Дакке. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В старой части города обрушилось кирпичное ограждение на крыше многоэтажного здания. Обломки упали на пешеходов. Внизу находится магазин мясника, у которого в тот момент собралось много покупателей.

Три человека получили смертельные травмы, еще несколько пострадали. На месте работают оперативные службы.

